Москва, 26 ноября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации передало властям Сирийской Арабской Республики свидетельства применения химического оружия боевиками в районе сирийского населенного пункта Маррет-Умм-Хауш. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Defenseimagery.mil Солдат сирийской армии

Сообщается, что эксперты российского военного ведомства передали представителям национального органа Сирийской Арабской Республики по осуществлению Конвенции ОЗХО полковнику Рамезу Хайрбеку и научному эксперту Ахмеду Дахеру материальные и документальные свидетельства применения боевиками химического оружия.

Уточняется, что сирийской стороне переданы результаты анализов проб, химический боеприпас с ипритом, пробы грунта из района применения боеприпаса, а также пробы грунта из воронки и пробы из самого боеприпаса.

В Минобороны РФ напомнили, что 16 ноября российские военные эксперты обнаружили в населенном пункте Маррет-Умм-Хауш неразорвавшуюся минометную мину кустарного производства. Обстрел этого мирного населенного пункта был произведен боевиками 16 сентября текущего года. Найденная мина калибром 240-мм имела пробку в хвостовой части, характерную для химических боеприпасов. Выяснилось, что минометный снаряд содержит иприт кустарного производства.

При этом Минобороны РФ не исключает, что иприт мог быть завезен из третьих стран. На данный момент российские военные работают над определением возможных каналов поставки отравляющих веществ в Сирию