Красногорск, 26 ноября, 2016, 18:31 — ИА Регнум. В Истринском районе Московской области произошел пожар на крупном складе с мебельной продукцией. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает Life.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Сообщается, что площадь пожара уже превысила 13 тысяч квадратных метров. К месту происшествия направлены дополнительные пожарные расчеты. К горящему складу также направляются кареты скорой помощи.

Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.