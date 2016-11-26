Вашингтон, 26 ноября, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Сегодня, 26 ноября, после известия о смерти Кастро, Трамп написал в своем Twitter: «Фидель Кастро мертв!». Легендарный команданте скончался 25 ноября, в 22 часа по кубинскому времени.

Michael Vadon Дональд Трамп

Каких-либо других комментариев по этому поводу Трамп не добавил. Большинство подписчиков Трампа посчитали такую реакцию сдержанной.

Стоит отметить, что в ходе предвыборной кампании Трамп жестко критиковал нынешние кубинские власти, а также политику действующего президента США Барака Хуссейна Обамы в отношении Кубы.

Именно администрация Обамы пошла на исторический шаг нормализации американо-кубинских отношений.

Однако, Трамп в ходе предвыборной кампании заявил, что прервет процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер Кубинской революции Фидель Кастро скончался 25 ноября на 91-м году жизни. Похороны Кастро назначены на 4 декабря. На Острове Свободы объявлен девятидневный траур.