Москва, 26 ноября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности заместителя начальника таможни московского аэропорта «Внуково» Романа Кузенкова. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает «Вечерняя Москва».

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что Кузенков был задержан на российско-казахстанской границе накануне. Сегодня его доставили в Москву к следователю и допросили. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании меры пресечения в виде ареста. Мещанский суд Москвы ходатайство удовлетворил.

Кузенкову были предъявлены обвинения по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кузенков и трое его подельников, также работавших в аэропорту «Внуково», организовали канал поставок контрабандной продукции из Турции. По версии следствия злоумышленники организовали незаконный ввоз товаров из Турции через «зеленый коридор», который не предусматривает декларации, оплату пошлин и проверку.

Адвокат Кузенкова и он сам от каких-либо комментариев отказались.