Ереван, 26 ноября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян переизбран на пост председателя правящей Республиканской партии (РПА). Об этом сегодня, 26 ноября, сообщают армянские СМИ.

Kremlin.ru Серж Саргсян

В Ереване сегодня проходил XVI съезд правящей Республиканской партии (РПА). Мэр армянской столицы Тарон Маргарян выдвинул кандидатуру Сержа Саргсяна на пост председателя РПА.

Более 1,7 делегатов съезда проголосовали за переизбрание Саргсяна на пост председателя РПК.

Напомним, на парламентских выборах 2012 года РПА получила 69 мандатов из 131.