Сеул, 26 ноября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. В столице Южной Кореи проходит очередная массовая акция протеста против действующего президента Республики Корея Пак Кын Хе. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает Associated Press.

샛길(Set-gil) Протест в Южной Корее

Нынешняя акция протеста за отставку Пак Кын Хе стала самой масштабной с начала политического кризиса в Южной Корее. По данным СМИ на улицы Сеула вышли более одного миллиона протестующих.

Сами организаторы протеста заявляют о 1,3 млн участников. Полиция дает более скромные цифры — около 260 тысяч человек.

Как и ранее, собравшиеся требуют от Пак Кын Хе немедленно покинуть пост президента страны. Протесты были вызваны информацией о том, что Пак Кын Хе передавала секретную информацию своей подруге Цой Сун Силь, которая не занимает никаких государственных постов.

Пак Кын Хе и Цой Сун Силь связывает давняя дружба. Отец Пак Кын Хе — Пак Чон Хи 18 лет руководил Южной Кореей. Пак Чон Хи провел удачные экономические реформы, которые сделали Южную Корею одной из передовых страны в мире, но при этом руководил страной диктаторскими методами и был убит директором Центрального разведывательного управления Южной Кореи Ким Джэ Гю в 1979 году. Примечательно, что Ким Джэ Гю был повешен за убийство Пак Чон Хи, а следствие так до конца и не выяснило, было ли убийство Пак Чон Хи заговором с целью переворота или личной инициативой главы разведки.

Что касается Цой Сун Силь, то она — дочь лидера корейского религиозного культа Цой Тхэ Мина, который был духовным наставником отца Пак Кын Хе. Этот Цой Тхэ Мин был женат шесть раз (Цой Сун Силь — дочь от пятой жены), семь раз менял имена, занимался достаточно подозрительным религиозным бизнесом, основав собственную церковь «Ёнсегё», исповедующую смесь христианства и традиционного корейского шаманизма. Пак Кын Хе ещё с юности тесно связана с этой сектой, чем и объясняется готовность слушаться подругу во всём.

Южнокорейские СМИ утверждают, что именно под влиянием предсказательниц и шаманок было принято решение о закрытии промышленного региона Кэсон и полном прекращении экономического сотрудничества с КНДР.

В 2012 году Пак Кын Хе стала первой женщиной-президентом в истории Южной Кореи. В октябре 2016 года выяснилось, что на протяжении всего правления президент Пак Кын Хе находилась под влиянием близких друзей, которые во многих случаях диктовали ей важные политические решения и имели доступ к секретным документам. В Корее давно ходили слухи о том, что президент игнорирует мнение членов администрации и экспертов, советуясь с какими-то малоизвестными людьми. При этом СМИ называли подругу Пак Цой Сун Силь — «серым кардиналом» республики.

Когда вся эта информация стала достоянием общественности, рейтинг Пак Кын Хе с 33% в сентябре упал до 5%, что стало самым низким показателем за всю историю Южной Кореи. В парламенте началось обсуждение импичмента.