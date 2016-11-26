Более миллиона человек митингуют в Сеуле за отставку Пак Кын Хе
Сеул, 26 ноября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. В столице Южной Кореи проходит очередная массовая акция протеста против действующего президента Республики Корея Пак Кын Хе. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает Associated Press.
Нынешняя акция протеста за отставку Пак Кын Хе стала самой масштабной с начала политического кризиса в Южной Корее. По данным СМИ на улицы Сеула вышли более одного миллиона протестующих.
Сами организаторы протеста заявляют о 1,3 млн участников. Полиция дает более скромные цифры — около 260 тысяч человек.
Как и ранее, собравшиеся требуют от Пак Кын Хе немедленно покинуть пост президента страны. Протесты были вызваны информацией о том, что Пак Кын Хе передавала секретную информацию своей подруге Цой Сун Силь, которая не занимает никаких государственных постов.
Пак Кын Хе и Цой Сун Силь связывает давняя дружба. Отец Пак Кын Хе — Пак Чон Хи 18 лет руководил Южной Кореей. Пак Чон Хи провел удачные экономические реформы, которые сделали Южную Корею одной из передовых страны в мире, но при этом руководил страной диктаторскими методами и был убит директором Центрального разведывательного управления Южной Кореи Ким Джэ Гю в 1979 году. Примечательно, что Ким Джэ Гю был повешен за убийство Пак Чон Хи, а следствие так до конца и не выяснило, было ли убийство Пак Чон Хи заговором с целью переворота или личной инициативой главы разведки.
Что касается Цой Сун Силь, то она — дочь лидера корейского религиозного культа Цой Тхэ Мина, который был духовным наставником отца Пак Кын Хе. Этот Цой Тхэ Мин был женат шесть раз (Цой Сун Силь — дочь от пятой жены), семь раз менял имена, занимался достаточно подозрительным религиозным бизнесом, основав собственную церковь «Ёнсегё», исповедующую смесь христианства и традиционного корейского шаманизма. Пак Кын Хе ещё с юности тесно связана с этой сектой, чем и объясняется готовность слушаться подругу во всём.
Южнокорейские СМИ утверждают, что именно под влиянием предсказательниц и шаманок было принято решение о закрытии промышленного региона Кэсон и полном прекращении экономического сотрудничества с КНДР.
В 2012 году Пак Кын Хе стала первой женщиной-президентом в истории Южной Кореи. В октябре 2016 года выяснилось, что на протяжении всего правления президент Пак Кын Хе находилась под влиянием близких друзей, которые во многих случаях диктовали ей важные политические решения и имели доступ к секретным документам. В Корее давно ходили слухи о том, что президент игнорирует мнение членов администрации и экспертов, советуясь с какими-то малоизвестными людьми. При этом СМИ называли подругу Пак Цой Сун Силь — «серым кардиналом» республики.
Когда вся эта информация стала достоянием общественности, рейтинг Пак Кын Хе с 33% в сентябре упал до 5%, что стало самым низким показателем за всю историю Южной Кореи. В парламенте началось обсуждение импичмента.