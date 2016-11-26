Гавана, 26 ноября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Ушел из жизни человек, имя которого на протяжении вот уже более 60 лет всеми ассоциировалось с образом пламенного и непреклонного революционера.

(сс) jim, commons.wikimedia.org Кубинский плакат «Бороться с непобедимым и победить!»

Ушел из жизни смельчак, сотни раз отважно смотревший в лицо смерти; неукротимый борец, никогда не торговавший своими убеждениями; блестящий политик и публицист, вероятно, лучший оратор в истории.

Последовательный друг Советского Союза, а затем и России.

Многолетний лидер Кубы, деятельность которого можно оценивать по-разному, но нельзя не признавать того, что только при бесстрашном команданте понятие Остров Свободы стало известно всему миру, а маленькая республика обрела действительный суверенитет.

Ушел из жизни человек, которого по справедливости можно было назвать легендой мировой политики ХХ века, личность, масштаб которой можно будет по-настоящему осознать только годы спустя.

И главное: Фидель Кастро ушел из жизни непобежденным.

Александр Пученков — доктор исторических наук, Санкт-Петербург