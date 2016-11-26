Глазго, Великобритания, 26 ноября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Женская сборная Российской Федерации по кёрлингу выиграла чемпионат Европы. Соревнования проходили в шотландском Ранфрушире.

M. Smelter Сборная Россию по кёрлингу

Победа в чемпионате Европы стала четвертой для российской женской сборной по кёрлингу. В финале российские спортсменки одолели сборную Швеции.

В нынешнюю российскую сборную по кёрлингу входили: Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Портунова. Юлия Гузиева была запасной.

Первый раз российская сборная по кёрлингу выиграла чемпионат Европы в 2006 году. Тогда дружиной руководила Людмила Прививкова. Команда Анны Сидоровой побеждала в 2012 и 2015 годах.

Мужская сборная России по кёрлингу никогда не выигрывала чемпионат Европы. Нынешний год не стал исключением. Команда Алексея Тимофеева в борьбе за третье место одолела команду Швейцарии и взяла бронзу.