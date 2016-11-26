Хельсинки, 26 ноября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Парламент Финляндии не станет рассматривать гражданскую инициативу о выходе страны из еврозоны, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Pixabay.com Еврозона

Референдум по данному вопросу может иметь далеко идущие международные последствия, заявили в конституционном комитете финского парламента. Кроме того, инициатива плохо подготовлена, подчеркнули финские чиновники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автором инициативы является экс-министр иностранных дел Финляндии, депутат Европарламента от «Партии Центра» Пааво Вяюрюнен. Он предложил устроить референдум по поводу выхода страны из еврозоны и проголосовать за возвращение старой валюты — финской марки. По мнению Вяюрюнена, присоединение Финляндии к зоне евро «было ошибкой, которую необходимо исправить». Он убеждён, что стране следует отказаться от евро, чтобы добиться роста экономики. Инициатива собрала необходимые для рассмотрения в парламенте 50 тыс. подписей.

Отметим, что финская экономика сильно зависит от экспорта, показатели которого снижаются. Экономический обозреватель The Washington Post Мэтт О'Брайен считает, что вернуть конкурентоспособность финским товарам мешает евро.