Краснодар, 26 ноября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. По факту гибели 3-х десантников в Темрюкском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

ru.torange.biz Уголовное дело

«Военно-следственным отделом по Новороссийскому гарнизону СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ — «халатность, повлекшая по неосторожности смерть 2-х или более лиц», — уточил источник.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

26 ноября пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) сообщила, что в Краснодарском крае были обнаружены тела всех 3-х пропавших военных ВДВ, которые в ходе десантирования 24 ноября приземлились вне заданной площадки приземления на водную поверхность реки Кубань.

Читайте также: В Краснодарском крае обнаружены тела пропавших десантников

Читайте также: Поиски пропавших парашютистов на Кубани пока результатов не дали