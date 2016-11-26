Москва, 26 ноября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин от имени депутатов нижней палаты парламента выразил соболезнования кубинским парламентариям и всему кубинскому народу в связи с уходом из жизни Фиделя Кастро.

Фидель Кастро

«Имя Фиделя Кастро стало символом служения интересам народа своей страны. Он был для всего мира проводником идей социального государства и неотступным борцом за независимость своей страны, которая под его руководством стала влиятельным членом мирового сообщества», — отмечается в телеграмме на имя председателя Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Эстебана Ласо Эрнандеса.

«Фиделя Кастро в России всегда будут помнить как патриота кубинского народа, остававшегося верным ему до последнего вздоха, человека, который заложил основу дружественных отношений наших стран», — цитирует документ сайт Госдумы.

Прощание с Кастро на Кубе растянется на несколько дней. Церемония начнется 28 ноября у Мемориала Хосе Марти в Гаване. 29 ноября в 19:00 по местному времени на площади Революции назначен митинг, а на следующий день прах кубинского лидера повезут в Сантьяго-де-Куба. Путь процессии повторит маршрут, который в 1959 году революционеры прошли во главе с Фиделем Кастро после свержения режима Батисты. Завершится процессия 3 декабря на площади Антонио Масео в Сантьяго — де-Куба. В этом же городе Кастро и будет похоронен.