Пермь, 26 ноября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Пермский «Амкар» на своем поле переиграл тульский «Арсенал» в матче пятнадцатого тура чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 26 ноября на стадионе «Звезда» в Перми, завершилась со счетом 1:0.

Цитата из м/ф «Необыкновенный матч». Реж. Мстислав Пащенко, Борис Дёжкин. 1955. СССР Гол!

Героем матча стал нападающий пермской команды Станислав Прокофьев, забивший единственный мяч на 7-й минуте.

После пятнадцати матчей чемпионата России пермский «Амкар» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Тульский «Арсенал», набравший 9 баллов, находятся на 15-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 15-й тур

«Амкар» (Пермь) — «Арсенал» (Тула) — 1:0.

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