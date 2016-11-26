Москва, 26 ноября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Железнодорожную ветку между станциями Журавка и Миллерово, которая позволит перевозить грузы и пассажиров в обход территории Украины, откроют уже 15 августа 2017 года. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Pixabay.com Железная дорога

«В этот день по этой двухпутной электрифицированной железнодорожной ветке пойдут первые поезда с людьми и грузами», — сообщил представитель Минобороны.

При этом Булгаков добавил, что задача по строительству железной дороги Железнодорожными войсками и ОАО «РЖД», поставленная президентом России Владимиром Путиным, будет выполнена досрочно, «более чем на год до установленного срока».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация приступила к строительству железной дороги в обход Украины в январе 2015 года. Ветка будет проходить по территории Воронежской и Ростовской обл.

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