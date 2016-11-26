Краснодар, 26 ноября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В Краснодарском крае обнаружили тела всех трех пропавших военнослужащих ВДВ, которые в ходе десантирования 24 ноября приземлились вне заданной площадки приземления на водную поверхность реки Кубань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

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«Пресс-служба ЮВО подтвердила гибель трех десантников, которые ранее приводнились на реку и пропали», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибшие десантники не успели вовремя отсоединить парашютные системы во время попадания в воду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2016 г. в Темрюкском районе Краснодарского края в ходе учений пропали трое военнослужащих ВДВ. На место прибыла комиссия командования Воздушно-десантных войск.

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