Гавана, 26 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. 90-летний лидер Кубинской революции Фидель Кастро, скончавшийся 25 ноября в Гаване, будет похоронен 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба. Об этом сообщает AFP со ссылкой на правительство Кубы.

Roberto Di Fede Фидель Кастро

«Похороны Фиделя Кастро состоятся 4 декабря», — говорится в сообщении агентства, размещенном в социальной сети Twitter.

Как ранее передавало ИА REGNUM, лидер Кубинской революции Фидель Кастро, руководивший страной с 1959 года по 2011 год, скончался 25 ноября в Гаване.

Соболезнования по случаю кончины выдающегося политика выразил президент России Владимир Путин, а также ряд других мировых лидеров.

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