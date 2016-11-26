Названа дата похорон Фиделя Кастро
Гавана, 26 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. 90-летний лидер Кубинской революции Фидель Кастро, скончавшийся 25 ноября в Гаване, будет похоронен 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба. Об этом сообщает AFP со ссылкой на правительство Кубы.
Roberto Di Fede
Фидель Кастро
«Похороны Фиделя Кастро состоятся 4 декабря», — говорится в сообщении агентства, размещенном в социальной сети Twitter.
Как ранее передавало ИА REGNUM, лидер Кубинской революции Фидель Кастро, руководивший страной с 1959 года по 2011 год, скончался 25 ноября в Гаване.
Соболезнования по случаю кончины выдающегося политика выразил президент России Владимир Путин, а также ряд других мировых лидеров.
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