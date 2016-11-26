Москва, 26 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Со смертью Фиделя Кастро уходит целая эпоха не только для самой Кубы, но в целом в мировой политике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Alberto Korda Эрнесто Че Гевара и Фидель Кастро

«Он был легендой, вождем Кубинской революции и навсегда останется символом борьбы с принципами построения однополярного мира, навязывания народам чуждого им курса извне», — отметил парламентарий.

Под руководством Фиделя Кастро кубинский народ, несмотря на 50-летнюю блокаду и все трудности и лишения, одержал победу в противостоянии с США, а продекларированная в недавнем прошлом линия американской администрации на улучшение отношений США с Кубой лишь доказывает абсурдность и неэффективность механизма любых санкций и эмбарго, сказал депутат.

«Фидель Кастро останется в мировой истории как непобедимый и несгибаемый лидер кубинской нации. Скорбим и выражаем соболезнования народу Кубы, родным и близким Фиделя Кастро», — отметил Слуцкий.

«Что касается российско-кубинских отношений, то, уверен, что, безусловно, будет сохранена преемственность и Куба останется нашим надежным партнером в Карибском регионе и на международной арене», — заключил депутат.

На 91-м году жизни умер Фидель Кастро. На Кубе объявлен девятидневный национальный траур. Телеграммы с соболезнованиями Раулю Кастро и народу Кубы направляют главы государств.