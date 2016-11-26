Вашингтон, 26 ноября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Двое спортсменов из США ради снижения веса употребляли кокаин перед летними Олимпийскими играми-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на хакерскую группу Fancy Bears, которая получила доступ к переписке представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) с сотрудниками американского антидопингового агентства (USADA).

Pixabay.com Кокаин

Из данных, которые содержались в электронном письме, следует, что двое американских спортсменов, участвующих в летних Играх, употребляли для снижения массы тела кокаин перед соревнованиями.

12 ноября портал InsideTheGames сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) готов выделить WADA $500 тыс. на дальнейшее расследование ситуации с допингом в РФ. С просьбой о выделении этих средств обратился президента WADA Крейг Риди.

Отмечалось, что сумма будет переведена в фонд специальных расследований WADA при условии, что глава «независимой комиссии» Ричард Макларен представит МОК детальный отчёт о расходах.

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