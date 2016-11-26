Москва, 26 ноября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин в связи с кончиной лидера Кубинской революции Фиделя Кастро направил телеграмму соболезнования председателю Госсовета и Совета министров Кубы Раулю Кастро. Об этом сообщает в субботу, 26 ноября, пресс-служба Кремля.

En.kremlin.ru Встреча Фиделя Кастро с Владимиром Путиным. 2014

«Выражаю Вам и всему кубинскому народу самые глубокие соболезнования в связи с кончиной лидера кубинской революции, Вашего брата Фиделя Кастро, — говорится в телеграмме. — Имя этого выдающегося государственного деятеля по праву считается символом целой эпохи в новейшей мировой истории».

По словам российского лидера, Фиделю Кастро удалось построить «свободную и независимую» Кубу, которая стала «влиятельным членом международного сообщества».

«Этот сильный и мудрый человек всегда с уверенностью смотрел в будущее, — отмечается в телеграмме. — Он воплотил в себе высокие идеалы политика, гражданина и патриота, искренне убеждённого в правоте дела, которому отдал всю свою жизнь. Память о нём навсегда останется в сердцах граждан России».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 ноября 2016 г. в Гаване скончался 90-летний лидер Кубинской революции Фидель Кастро, руководивший страной с 1959 года по 2011 год. Об этом печальном событии жителям страны сообщило Государственное телевидение.

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