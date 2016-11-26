Москва, 26 ноября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Лидер Кубинской революции Фидель Кастро, скончавшийся 25 ноября в Гаване, оставил глубочайший след в истории всего человечества. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью «Интерфаксу».

Linux_Rocks Встреча с Юрием Гагариным. 26 июня 1961

«Кастро выстоял и укрепил свою страну во время самой жесткой американской блокады, во время колоссального давления на него, и все равно вывел свою страну на дорогу самостоятельного независимого развития», — говорит российский политик.

Экс-президент СССР добавил, что последние годы, даже когда Фидель Кастро не был у власти, его роль в укреплении Кубы была «огромной».

По словам Горбачева, лидер Кубинской революции «в нашей памяти останется как выдающийся политик, выдающийся человек и наш друг».

Как ранее передавало ИА REGNUM, лидер Кубинской революции Фидель Кастро скончался в столице Кубы 25 ноября 2016 г. Об этом печальном событии жителям страны сообщило Государственное телевидение.

Причины смерти выдающегося политика, руководившего страной с 1959 года по 2011 год, пока неизвестны.

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