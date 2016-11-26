Архангельск, 26 ноября, 2016, 12:44 — ИА Регнум.



Владимир Станулевич

В конце 2016 года завершаются госконтракты на реставрацию памятников истории и культуры, и после ряда острых ситуаций с церквями и часовнями, руководство Архангельской области озабочено состоянием дел. По его поручению в региональном министерстве культуры было проведено совещание по реставрации деревянной Сретенской церкви в Заостровье — памятнику культуры федерального значения. Церковь построенная в 1688 году по благословению архиепископа Афанасия Холмогорского уникальна своей архитектурой — построенная во время патриаршего запрета на шатровые церкви, она представляет собой творческий поиск архитектора — высокий «столп», несущий девять глав: восемь глав, поставленных по осям стен и на углах, вокруг центральной главы. Уникальна церковь тем, что представляет собой последний образец девятиглавого храма, распространенного когда-то в нижнем течении Двины.

Поводом для совещания послужило истечение 31 октября 2016 года госконтракта между Министерством культуры РФ и ООО «Росреставрация» выигравшим в 2014 году конкурс по этой церкви на сумму 48 млн. рублей. Церковь была разобрана летом 2015 года, но дальнейшие работы остановились из-за смерти директора «Росреставрации» Владимира Брянова. По этой причине стройку стало лихорадить, пришли и ушли субподрядчики, и в начале 2016 года «воз был и ныне там» — на уровне 3 венцов от земли.

Весной 2016 года фонд сохранения исторического наследия «Император» обратился к губернатору Архангельской области Игорю Орлову и в архангельскую областную прокуратуру с просьбой проверить выполнение госконтракта и состояние дел на стройке. Областному министерству культуры были даны поручения, а ход реставрации поставлен на контроль в прокуратуре. Дело пошло — на стройку вышли рабочие. Однако наверстать упущенный год не получилось, хотя сейчас сруб церкви подведен под крышу, а 7 из 9 маковок готовы и ждут установки.

Госконтракт истек и появился ряд вопросов. Будет ли продолжать работу ООО «Росреставрация» после истечения контракта? Средства в бюджете Министерства культуры РФ предусмотрены на 2016 год, а работы очевидно уйдут в начало 2017 года, когда денег не будет, они не переходящие. Понятно, что реставраторы не ведут работу за свой счет — тогда кто будет готовить объемную заявку на выделение средств в 2017 году? Нужно ли обращение областной власти в Минкульт РФ с этой заявкой? Если по первому вопросу ответ положительный, то по остальным вопросам ясности нет.

При обсуждении проблемы, в котором приняли участие министр культуры Вероника Яничек, руководитель инспекции по охране памятников Анна Ивченко, и приглашенные секретарь попечительского совета фонда «Император» Владимир Станулевич и представитель организации-реставратора Александр Труфанов, мнения разделились.

Одно мнение было оптимистичным — дело на контроле у Минкульта РФ, областной инспекции по охране памятников и прокуратуры, реставраторы обязаны выполнить работы и после окончания госконтракта — можно не беспокоиться. В пользу этого было и сообщение, что представитель Министерства культуры РФ при посещении области высказал предположение, что объект не будет брошен так как «на контроле».

Пессимистичное мнение учитывало прошлые обещания реставраторов — первый срок сдачи 31 октября 2016 был перенесен на 31 декабря 2016, а теперь реставраторы обещали сдать объект в феврале 2017. Да и бюджет в 2017 будет еще жестче — денег может и не быть — на такую же «на контроле» каменную церковь в Заостровье, деревянные купола которой сгнили и могут рухнуть, и которая была в оргфинплане Минкульта — два года не выделяются средства. При позитивном настрое «Росреставрации» на завершение объекта, сейчас возникли обстоятельства от нее не зависящие — по финансированию в 2017 году завершения строительства от Министерства культуры РФ нет никакого документа.

Оптимистичное или пессимистичное мнение у пользователя церкви — Архангельской митрополии не известно, так как ее представителя не пригласили. Ранее митрополит Даниил был озабочен ситуацией и несколько раз вызывал руководителей реставрационного предприятия.

Представитель «Росреставрации» в Архангельской области Александр Туфанов объяснил переносы сроков ошибкой в оценке объема необходимых бревен на замену — планировали 30%, а получилось 50%, и единственным местом их заготовки — Каргопольский район Архангельской области. Жаловался Александр и на постоянные проверки областных правоохранительных органов, предположив, что в органы продолжают писать общественники.

Действительно, проверки отнимают время и нервируют реставраторов, но после марта 2016 года обращений к правоохранителям от фонда «Император» не было, а Архангельская областная прокуратура делает свою работу — так как основания для контроля есть. Все-таки в связи с готовностью реставраторов закончить объект в ближайшие сроки, было бы хорошо спросить их в феврале за результат — вероятность, что объект будет завершен есть. Правоохранителей следует поблагодарить, так как не будь весной 2016 года их реакции на обращение общественности, то неизвестно как сложилась бы судьба церкви — дело шло к тому, что заброшенная в 2015 году, она могла остаться в разобранном виде.

Надо понимать, что и Минкульту РФ, которое Вероника Яничек упоминала с большим пиететом, нужно не замазывание проблем, а ускорение работ — чему, как показала практика, способствуют такие встречи с реставраторами, и нужна ясная позиция области — в подкрепление решения по 2017 году.

В общем стало ясно, что будет правильно если по финансированию завершения реставрации в будущем году, и, возможно, по продлению контракта с ООО «Росреставрацией» (не получить бы с другим реставратором еще больших проблем) к Министерству культуры РФ срочно обратится руководство Архангельской области — времени мало, и если церковь уйдет без крыши под снег и дождь — последствия буду необратимыми.

Александр Туфанов обещал предоставить через неделю протокол совещания, которое пройдет в Министерстве культуры РФ по этому объекту, и который стал бы документальным свидетельством позиции заказчика реставрации по 2017 году. Также он обязался предоставить график работ на объекте с окончательной сдачей объекта в феврале 2017 года.

Несложный объект с хорошим финансированием, удобным двухлетним контрактом, в 15 минутах от Архангельска стал тяжелым испытанием для опытной реставрационной организации и малоприятным занятием для всех, кто прикоснулся к этой проблеме. Но надо претерпеть последствия ошибок, верить, и вернуть церковь Заостровью после долгого перерыва!