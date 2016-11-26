Тегеран, 26 ноября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В случае необходимости Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации получат доступ к авиабазе в Хамадане, расположенной на территории Ирана. Об этом, как передает RT, сообщил министр обороны страны Хосейн Дехган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Авиационный удар

«Если того потребует ситуация и условия (в Сирии), при которых будет необходимо оказать поддержку, мы выполним эту работу», — заявил он.

16 августа 2016 г. российские средства массовой информации впервые сообщили об использовании ВКС РФ авиабазы в Хамадане для ударов по позициям террористических группировок в Сирии. Чуть позже в Иране разгорелась дискуссия о законности пребывания бомбардировщиков РФ в стране.

Точку в этом вопросе поставил министр обороны страны, заверив оппонентов в том, что укрепление военного сотрудничества Москвы и Тегерана полностью соответствует законам исламской республики.

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