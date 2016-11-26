Париж, 26 ноября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Известный британский фотограф Дэвид Гамильтон, обнаруженный мертвым в своей квартире в Париже (Франция), мог покончить с собой. Об этом сообщает в субботу, 26 ноября, ВВС.

The Blue Diamond Gallery Самоубийство

«Причина смерти 83-летнего Гамильтона пока не называется, но есть предположения, что он мог покончить с собой: рядом с его телом найдены медикаменты», — говорится в сообщении.

Дэвид Гамильтон родился в 1933 г. в столице Великобритании, но большую часть своей жизни он прожил во Франции. Творчество фотографа вызывало у общественности неоднозначную реакцию.

Гамильтон, чьи работы публиковались в известных журналах, стал известен в 60-е годы благодаря своим снимкам юных девушек в обнаженном виде.

В 2016 году ведущая французского радио Флави Фламан обвинила фотографа в изнасиловании, когда той было 13 лет. Гамильтон категорически отверг все обвинения и пригрозил подать в суд.

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