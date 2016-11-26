Ташкент, 26 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Врио президента Узбекистана Шовкат Мирзиёев сообщил о планах ташкентской городской администрации по строительству в Ташкенте делового центра «Tashkent-city».

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«Данный объект расположится на территории в 70 га на массиве «Укчи Олмазор», стоимость проекта составляет один миллиард долларов», сообщил Мирзиёев на встречи с избирателями Ташкента.

Согласно проекту, планируется строительство 24-этажных административных зданий, в которых будут размещаться гостиницы, гипермаркеты, спорткомплексы, офисы и другое. Часть зданий, по плану, будут представлять собой многоэтажные жилые элитные комплексы. На территории делового центра будет разбит парк и создан искусственный водоем.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Мирзиёев также предложил создать в Ташкенте площадь имени Ислама Каримова.

«Для увековечения памяти этого великого человека и на основе многочисленных предложений соотечественников предлагаю создать большую площадь в центре нашей столицы, которая будет носить имя Ислама Каримова и на которой будет установлен памятник первому президенту», заявил Мирзиеев.

Выборы президента Узбекистана состоятся 4 декабря. В настоящее время в республике проходит досрочное голосование. Оно началось 24 ноября и продлится до 2 декабря.

Своих кандидатов на выборах выставили четыре политические партии.

Таким образом, от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп) выдвинут исполняющий обязанности президента республики Шавкат Мирзиеев. Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) выдвинула кандидатуру Сарвара Отамурадова, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» Наримана Умарова, Народно-демократическая партия Узбекистана — Хотамжона Кетмонова.