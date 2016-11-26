Калуга, 26 ноября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского междугороднего автобуса произошло в регионе, на 43 километре автодороги «Козельск-Хвастовичи», сообщил 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM, руководитель отдела следственного управления СКР по Калужской области Дмитрий Одинцов.

40.mchs.gov.ru ДТП с междугородним автобусов.

По его словам, автобус марки ЛиАЗ следовал из Москвы в калужское село Ульяново и при пока невыясненных обстоятельствах, на повороте, внезапно съехал на обочину и опрокинулся набок. В салоне находилось 16 пассажиров. Две женщины пострадали. По данному факту начата доследственная проверка, в ходе которой планируется установить причину случившегося, соответствие технического состояния автобуса предъявляемым требованиям, соблюдение водителем правил перевозки пассажиров и другие обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение подчеркнул Дмитрий Одинцов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России, за девять месяцев 2016 года в регионе было зарегистрировано 1349 ДТП, в которых 1784 человека получили травмы различной степени тяжести. Повышенную угрозу безопасности дорожного движения создает неудовлетворительное состояние дорог по причине отсутствия надлежащего контроля за обеспечением их сохранности и ремонта.