Москва, 26 ноября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги баскетбольный клуб ЦСКА (Москва) на своей площадке переиграл испанскую «Басконию». Встреча, прошедшая 25 ноября в Москве, завершилась со счетом 112:84.

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Героем матча стал «армеец» Милош Теодосич, набравший 34 очка и сделавший 10 подборов.

После девятого тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Испанская «Баскония», набравшая 15 очков, находится на седьмой позиции.

Евролига. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) — «Баскония» (Испания) — 112:84 (17:27, 32:19, 34:23, 29:15).

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