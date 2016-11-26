Москва, 26 ноября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Имя лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, скончавшегося 25 ноября в Гаване, будет вписано в историю человечества навечно. Об этом, как передает RT, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Vandrad Фидель Кастро

«Уход Фиделя Кастро — потеря и для кубинского народа, и для всего человечества, — говорит Косачёв. — Как бы ни относиться к этой личности, её масштабы были без преувеличения всемирными и реально повлияли на ход мировой истории».

При этом Косачёв добавил, что Куба под руководством Фиделя выстояла под «жесточайшим» давлением извне, отстаивая свой суверенитет и своё право на собственное развитие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Гаване на 91 году жизни скончался лидер Кубинской революции Фидель Кастро, руководивший страной с 1959 года по 2011 год.

Причины смерти выдающегося политика, построившего коммунистическое государство на «пороге» США, пока неизвестны.

Читайте также: Пушков: «Кастро был из плеяды Великих»

Читайте также: Ушел из жизни Фидель Кастро