Пожар в многоэтажном доме в Москве потушен
Москва, 26 ноября, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в жилом семиэтажном доме в Старопименовском переулке в центре Москвы. Об этом сообщает в субботу, 26 ноября, Главное управление МЧС России по столице.
«Благодаря профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространение огня на кровлю здания, — говорится в сообщении. — Пожар был ликвидирован в 01:20 мск».
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Общая площадь возгорания составила около 70 квадратных метров.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причины возгорания.
Ранее региональный главк МЧС РФ сообщил, что в центре Москвы горит многоэтажный жилой дом. По данным ведомства, пожар вспыхнул в квартире на седьмом этаже.
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