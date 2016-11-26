Гавана, 26 ноября, 2016, 09:11 — ИА Регнум. В Гаване в возрасте 90 лет скончался лидер Кубинской революции Фидель Кастро. Об этом, как передает ВВС, сообщил нынешний президент страны Рауль Кастро в эфире государственного телевидения.

Фидель Кастро и Камило Сьенфуэгос. 8 января 1959

По предварительным данным, смерть выдающегося политика, руководившего страной в 1959—2011 гг., наступила в пятницу, 25 ноября.

Причины смерти бывшего лидера Кубы пока неизвестны.

Напомним, в 2008 году Фидель Кастро, будучи тяжело больным, передал всю власть своему брату Раулю. В 2013 году политик рассказывал, что принял это решение после того, как местные врачи обнаружили у него смертельное заболевание желудка.

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