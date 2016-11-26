Вашингтон, 26 ноября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Администрация президента США Барака Обамы пришла к выводу, что результаты президентских выборов в стране «объективно отражают волю американских избирателей». Об этом, как передает ВВС, говорится в заявлении Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Победитель

В сообщении говорится, что Кремль, вероятно, ожидал, что «контролируемые утечки» поставят под сомнение целостность процесса выборов в США, которые могли бы подорвать легитимность избранного президента.

Тем не менее, отмечается в заявлении, власти США «отстаивают результаты» выборов в стране, которые «точно отражают волю американского народа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента в США состоялись 8 ноября 2016 г. По итогам голосования, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон получила более 200 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп — более 300 голосов.

9 ноября бывший госсекретарь США Клинтон поздравила миллиардера с победой на выборах, в телефонном разговоре она официально признала свое поражение.