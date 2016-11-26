Киев, 26 ноября, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился добровольно пройти тест на содержание в организме наркотических средств в эфире телеканала «112 Украина».

Mstyslav Chernov/Unframe Михаил Саакашвили

«Я думаю, что может, это и есть метод…, — отметил экс-глава Одесской областной государственно администрации. — Если проверить Раду, я думаю, 150, если честно проверить, наберется. Может, таким образом удастся созвать досрочные выборы».

Экс-президент Грузии стал восьмым добровольцем, согласившимся на данную процедуру. Саакашвили так же, как и всем депутатам-добровольцам, отрезали клочок волос, который отправят на экспертизу.

Ранее аналогичный тест прошли бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, депутат Семен Семенченко, депутат Дмитрий Тымчук, депутат Нестор Шуфрич, депутат Константин Матейченко, депутат Аркадий Корнацкий и депутат Юрий Мирошниченко.