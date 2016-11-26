Берлин, 26 ноября, 2016, 06:06 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власти страны рассчитывают на добровольный отъезд до конца 2016 года 60 тыс. беженцев и мигрантов, пишет Die Welt.

Mstyslav Chernov Беженцы

Такое мнение она выразила на региональной конференции партии «Христианско-демократический союз"в Ноймюнстере. По ее словам, в общей сложности страну покинут около 100 тыс. мигрантов — около 40 тыс. выдворят насильно.

При этом Меркель потребовала от властей федеральных земель принудительно высылать беженцев.

Всего в Германии в настоящее время по официальным данным находятся более одного миллиона мигрантов: около 900 тыс. въехали в 2015 году, еще 200 тыс. — в 2016.