Брюссель, 26 ноября, 2016, 05:41 — ИА Регнум. Граждане Великобритании, проголосовавшие на референдуме 23 июня против выхода страны из Евросоюза, смогут купить гражданство ЕС. Соответствующую инициативу может рассмотреть Европарламент, пишет газета The Times.

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По словам лидера фракции либералов и демократов в Европарламенте и бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта, многие жители Великобритании не готовы рвать связи с ЕС и хотят сохранить свое европейское гражданство.

Согласно инициативе, которую внесут в Европарламент, британцы, которые хотят остаться гражданами Евросоюза, должны будут ежегодно в индивидуальном порядке платить взносы в бюджет ЕС. Тогда они смогут пользоваться свободой передвижения и проживания в Евросоюзе, а также получат право голосовать на выборах.

Верхофстадт со своей стороны признал, что с реализацией инициативы возникнут юридические сложности. Что касается финансовой стороны вопроса, то сумма взносов не озвучивается.

В парламенте Великобритании идеи платного гражданства раскритиковали. Депутат палаты общин от графства Лестершир Эндрю Бриджен заявил изданию, что такие инициативы разделят страну на два класса и нивелируют итоги референдума. Он назвал их «ухищрениями Брюсселя» по недопущению выхода Британии из ЕС.

Напомним, гражданство Европейского союза было введено в 1992 году Маастрихтским договором. Оно существует наряду с национальным гражданством и предоставляет дополнительные права для граждан стран — членов ЕС. После референдума тысячи британцев подали заявления на получение гражданства стран, входящих в ЕС.