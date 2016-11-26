Лондон, 26 ноября, 2016, 05:09 — ИА Регнум. Инженеры электросетевой компании Лондона восстановили подачу электричества в большей части зданий района Сохо, передает Daily Mail 26 ноября.

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В официальном заявлении компания «принесла извинения» за сбой в подаче электричества, который оставил без света район фешенебельных бутиков и ресторанов, и привел к срыву распродаж в рамках «Черной пятницы», а также сообщили, что инженерам удалось «устранить большую часть последствий» аварии.

Как передавало ИА REGNUM, «блэкаут» в «Черную пятницу» произошел в лондонском районе Сохо вечером 25 ноября в результате аварии на энергетической подстанции. Были отменены пьесы в Королевском театре, в театре Пикадилли и в театре Принца Эдуарда, «сорвались» грандиозные распродажи в магазинах района. Больницы и другие социально значимые объекты не пострадали.