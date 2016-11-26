Бисмарк, США, 26 ноября, 2016, 04:26 — ИА Регнум. Опасения коренных американцев, борющихся против строительства нефтепровода в штате Северная Дакота, подтверждаются — избранный президент США Дональд Трамп, в отличие от его предшественника Барака Обамы, будет поддерживать нефтяников, сообщается в журналистском расследовании Al Jazeera 26 ноября.

Цитата из к/ф «Дилижанс». Реж. Джон Форд. 1939. США Враг индейцев

Корреспондентам арабского СМИ стало известно, что новый американский президент владеет долей в компании Energy Transfer Partners, которая ведет строительство на землях племени сиу в Стэндин Рок. Правда, акций самой компании у Трампа не так много — на сумму до $50 тыс., зато $250 тыс. — в акциях компании Phillips 66, которая владеет четвертой частью всего предприятия.

Таким образом, заключает Al Jazeera, новый американский президент и бизнесмен Дональд Трамп — «враг индейцев» Северной Дакоты, так как его бизнес-интересы напрямую связаны с продолжением строительства нефтепровода, которое было остановлено уходящим президентом Бараком Обамой.

Как передавало ИА REGNUM, вчера протесты коренных жителей Америки и примкнувших к ним «зеленых» против нефтяников в Стэндин Рок возобновились — группе из 350 индейцев удалось прорваться на территорию строительства и захватить Черепаший остров. Полицейские не стали вступать в столкновения с протестующими индейцами в Стэндин Рок, посчитав это «кощунством» в День Благодарения.

Однако позднее стало известно, что аресты все-таки происходили — после того, как в городе Бисмарк, столице Северной Дакоты, в ночь с четверга на пятницу индейцы заблокировали супермаркет. Стражи порядка арестовали 30 человек — в этом случае «кощунством» полицейские посчитали намерение коренных американцев сорвать «Черную пятницу», общенациональный праздник потребления, ночь грандиозных скидок и распродаж.