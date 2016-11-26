Оттава, 26 ноября, 2016, 03:53 — ИА Регнум. На канадском канале CTV News появилась первая женщина-репортер в хиджабе, тележурналист Джинелла Масса из Торонто, передает Associated Press 26 ноября.

Hijabis4ever Хиджаб

Информагентство сообщает, что появление репортера в выпуске новостей «произвело фурор».

«Я знала, что это важно, но я не ожидалатакой реакции. Мой телефон не прекращает звонить», — сообщила журналистам сама Масса.

Известно, что руководство канала CTV News «полностью поддержало» поступок репортера и выпускающего редактора. Согласно заявлению канала, мусульманам «важно увидеть положительные образы в средствах массовой информации».

Как передавало ИА REGNUM, в конце августа с целью «поощрения мусульманских женщин, которые рассматривают в качестве своей карьеры службу в полиции» женщинам-служащим Королевской конной полиции Канады было разрешено «дополнение к форме» в виде хиджаба. Так что Канада, в отличие от стран Европы и США, явным образом «определилась» с позицией по отношению к хиджабу и другим видам традиционной мусульманской одежды на телевидении, в государственных учреждениях и общественных местах.

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