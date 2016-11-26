Вашингтон, 26 ноября, 2016, 03:16 — ИА Регнум. Индекс Dow Jones продолжает «пробивать потолок» — на данный момент он составляет 19 152 пунктов, передает The Telegraf 26 ноября.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Рост основных фондовых рынков США не прекращается после выборов 8 ноября, на которых победил республиканец Дональд Трамп. На настроения инвесторов положительно повлияли обещания Трампа о смягчении налогообложения и регулирования для корпораций, а также планы государственных вложений в инфраструктуру.

Максимальный рост показывает промышленный индекс Dow Jones, который за три недели вырос на 4,5%. Если тренд сохранится, то год может закончиться для инвесторов с 9,9% прибыли, что является лучшим результатом с 2013 года.

При этом старший стратег Fargo Investment Скотт Рен сообщил журналистам, что инвесторы «испытывают большой энтузиазм» в связи с избранием Трампа, и он считает, что в ближайшие месяцы рост будет только продолжаться.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября на выборах президента США победу одержал республиканский кандидат Дональд Трамп, «протекционист», сторонник «разрыва» соглашений о свободной торговле Соединенных Штатов с внешними странами, таких как ТТП, TTIP и NAFTA, а также международных климатических соглашений, накладывающих на национальную промышленность значительные ограничения по выбросу парниковых газов.