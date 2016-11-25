Монферье, Франция, 26 ноября, 2016, 02:54 — ИА Регнум. Французская полиция задержала подозреваемого в нападении на дом для престарелых монахов «Зеленые дубы» в городе Монферье-сюр-Ле, сообщает The Mirror 26 ноября.

Maarten Van Damme Нападение с ножом

Задержанный — 47-летний работник приюта, бывший десантник, католик. Полиция опровергает связь подозреваемого с какой-либо из экстремистских организаций.

В качестве мотивов совершения преступления рассматривается попытка ограбления или бытовой конфликт.

Как передавало ИА REGNUM, 24 ноября мужчина, вооруженный обрезом и холодным оружием, совершил захват приюта «Зеленые дубы» во французском городе Монферье-сюр-Ле. При захвате погиб один человек — женщина-охранник. Нападавший связал ее и заткнул ей рот кляпом. Когда ей удалось все-таки поднять тревогу, мужчина трижды ударил свою жертву ножом, после чего бежал. Около 50 постояльцев дома для престарелых монахов католической церкви были эвакуированы.