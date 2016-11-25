Москва, 26 ноября, 2016, 02:32 — ИА Регнум. Руководитель Северокавказского управления ФСО генерал Геннадий Лопырев арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщает НТВ.

Pixabay.com Суд

Такое решение на закрытом заседании вынес 94-й гарнизонный военный суд в Москве. Суд удовлетворил ходатайство следствия, защита просила избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Под стражей Лопырев будет находиться до 23 января 2017 года. Напомним, уголовное дело по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере было возбуждено 25 ноября. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам.

Следствие уточняет, что Лопырев был задержан с поличным. По версии следствия, он брал взятки от бизнеса за покровительство при заключении государственных контрактов. Лопыреву грозит до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом.