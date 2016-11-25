Нью-Йорк, США, 26 ноября, 2016, 02:26 — ИА Регнум. «Черная пятница», день грандиозных распродаж в Соединенных Штатах, закончилась стрельбой как минимум в трех городах США, сообщает The Slate Magazine 26 ноября.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

Праздник потребительского счастья был омрачен насилием в супермаркетах Macy's в Нью-Джерси, Walmart в Рино и Wolfchase Galleria Mall в Мемфисе.

В Нью-Джерси на парковке супермаркета Macy's был застрелен 21-летний студент колледжа Демонд Коттман и ранен его 26-летний брат, нападавший расстрелял из автоматического оружия автомобиль Коттмана, когда тот выезжал с парковки. Мотивы преступления остаются неизвестными.

В Рино инцидент также произошел на парковке у супермаркета — водители не поделили парковочное место, в результате чего завязалась драка, в ходе которой оказался застрелен 33-летний мужчина.

В Мемфисе покупатель был тяжело ранен на выходе из супермаркета, причиной нападения, скорее всего, стал конфликт в торговом зале. Нападавший, 19-летний молодой человек, арестован.