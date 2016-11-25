Париж, 26 ноября, 2016, 02:07 — ИА Регнум. В Париже известный британский фотограф, прославившийся своими снимками обнаженных детей, Дэвид Гамильтон найден мертвым, сообщает France Presse.

Olivier Strecker Дэвид Гамильтон

По предварительным данным, 83-летний фотограф, кинорежиссер и сценарист покончил с собой. Его тело обнаружил сосед.

Телеканал SkyNews сообщает, что рядом с телом Гамильтона были найдены лекарства. Ранее фотографа неоднократно обвиняли в детской порнографии: самыми известными его работами стали фотографии обнаженных девочек.

Кроме того, несколько бывших моделей Гамильтона обвиняли его в изнасиловании, когда они были детьми.