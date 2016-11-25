Лондон, 26 ноября, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Так называемая «Черная пятница», день чудо-скидок и распродаж в супермаркетах и магазинах одежды, в Лондоне «обрела новый смысл» — в Сохо из-за аварии оказалась отключена электроэнергия, пишет The Telegraf 25 ноября.

Dan Nguyen Блэкаут

В результате аварии на электрической подстанции, которая произошла в пятницу вечером, район баров, ресторанов, фешенебельных бутиков и театров в центре Лондона погрузился в темноту. Отменены пьесы в Королевском театре, в театре Пикадилли и в театре Принца Эдуарда. И, конечно, «сорвались» грандиозные распродажи в магазинах района, приуроченные к «Черной пятнице».

Представители электрической компании пока не могут сказать, сколько времени займет устранение неполадок, но обещают сделать это «настолько быстро, насколько это возможно».

Отдельно сообщается, что больницы и другие социально значимые объекты не пострадали. Причины аварии, оставившей без света центр Лондона, пока не раскрываются.