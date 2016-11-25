Москва, 26 ноября, 2016, 01:49 — ИА Регнум. В центре Москвы горит многоэтажный жилой дом, сообщает региональный главк МЧС РФ.

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По данным ведомства, горит семиэтажный дом №4 в Старопименовском переулке, пожар начался в квартире на седьмом этаже. Хозяин квартиры, с которым связались сотрудники МЧС заявил, что внутри нее никого нет.

Проводится эвакуация жильцов, пожарные принимают меры по локализации возгорания. Информация о пострадавших не поступала.