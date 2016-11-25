Москва, 26 ноября, 2016, 01:26 — ИА Регнум. В Москве заседание 94-го гарнизонного военного суда, рассматривавшего вопрос об аресте генерала ФСО России Геннадия Лопырева, проходит в закрытом режиме, сообщает «Эхо Москвы».

Brian Katt В закрытом режиме

Уголовное дело по подозрению во взяточничестве было возбуждено 25 ноября. Силовику уже предъявлены обвинения по двум эпизодам. По версии следствия, которое ведут ФСБ и СКР, Лопырев брал взятки от коммерческих структур за общее покровительство при заключении госконтрактов.

По данным СМИ, у него в квартире был обнаружен 1 млрд рублей. Лопырева задержали в Сочи с поличным по результатам внутренней проверки.

Санкции по предъявленным генералу Лопыреву статьям предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с крупным штрафом.