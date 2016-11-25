Даллас, США, 26 ноября, 2016, 01:23 — ИА Регнум. Американский пограничник был ранен в ходе перестрелки на границе с Мексикой, у реки Рио-Гранде, сообщает Associated Press 26 ноября.

Office of Representative Phil Gingrey На границе с Мексикой

Представитель Департамента общественной безопасности Техаса, лейтенант Джонни Эрнандес сообщил журналистам о ранении патрульного в результате перестрелки, которая завязалась на мексиканской стороне Рио-Гранде, в 170 км вверх по течению от Браунсвилл.

Известно, что патрульный офицер на данный момент находится в больнице, ранение не угрожает жизни. Пограничная служба пока не раскрывает подробностей инцидента, а также имени пострадавшего.