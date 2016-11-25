США, 26 ноября, 2016, 01:09 — ИА Регнум. Зоопарк туристического города Ниагара-Фоллс вблизи Ниагарского водопада могут закрыть за жестокое обращение с животными, передает associated Press 26 ноября.

Dan Stolyarov В клетке

Общество по предотвращению жестокого обращения с животными обвиняет сотрудников зоопарка в жестокости по отношению к павлинам, гвинейским курам и черным медведям. Общество заявляет, что проверка, проведенная по анонимной жалобе, подтвердила опасения о жестоком обращении с животными. Против зоопарка уже подан судебный иск.

«Если их признают виновными, это будет означать до $60 тыс. штрафа, пожизненный запрет на содержание животных и до двух лет лишения свободы для владельца», — сообщила журналистам Элиссон Кросс, представитель Общества по предотвращению жестокого обращения с животными.

Дирекция зоопарка опровергает обвинения. По словам руководства, сотрудники зверинца «относятся к своим животным хорошо» и все утверждения о злоупотреблениях «не соответствуют действительности».