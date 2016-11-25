Донецк, 26 ноября, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Съемочная группа телеканала «Дождь» покинула территорию Донецкой народной республики за нарушение закона ДНР, регламентирующего деятельность журналистов, говорится в заявлении Министерства госбезопасности республики.

Dnr-online.ru Флаг ДНР

По данным МГБ, на территорию России выдворены граждане РФ Полонский Василий Андреевич и Ерженков Сергей Борисович. Уточняется, что они нарушили закон, предоставив в министерство информации заведомо ложные данные, чтобы получить аккредитацию.

Журналистов телеканала пригласили в МГБ ДНР для дачи объяснений и демонстрации отснятых материалов. Выяснилось, что видеоматериалы «Дождя» «носят провокационный характер и направлены на искажение социально-экономической и политической ситуации в ДНР».

Ранее сообщалось, что съемочная группа «Дождя», которая въехала на территорию ДНР со стороны Украины и с разрешения СБУ, не вышла на связь с редакцией.