Киев, 26 ноября, 2016, 00:49 — ИА Регнум. Киев обвинил Россию в «истерике», лишенной «здравого смысла» после того, как Минобороны РФ вручило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины ноту протеста из-за планов Киева провести ракетные стрельбы в районе Крымского полуострова.

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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, воздушное пространство России в Черном море заканчивается посредине Керченского пролива — согласно международным соглашениям. И там Украина «не планирует» проведение испытаний.

«Вся остальная территория на запад от Керченского пролива является суверенным воздушным пространством Украины», — говорится в сообщении пресс-службы украинского СНБО.

Турчинов отметил, что «истерика России» об украинских испытаниях в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации, «лишена здравого смысла».

Ранее Киев заявил о проведении 1 и 2 декабря 2016 года ракетных стрельб вблизи побережья Крыма в нарушении всех международные правил и соглашений. Своими действиями власти Украины также создают потенциальную опасность для пассажирских и грузовых самолетов.

Согласно авиационному уведомлению, выпущенному Украиной 24 ноября, опасные зоны на 12 километров углубляются в воздушное пространство России. В связи с намечающимися стрельбами Минобороны РФ выразило протест и вручило ноту атташе по вопросам обороны при посольстве Украины.