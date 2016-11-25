Берлин, 26 ноября, 2016, 00:41 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель требует от Турции продолжать соблюдение «миграционной сделки», сообщает Reuters 26 ноября.

Freedom House Мигранты

«Сделка с Турцией по беженцам — это соглашение в общих интересах обеих сторон. Мы, европейцы, выполняем свои обязательства, и Турция должна делать то же самое», — заявила Меркель на конференции Христианско-демократического союза (ХДС) в Ноймюнстере.

Госпожа канцлер также пообещала однопартийцам «упорно трудится, чтобы этот план (соглашение с Турцией по беженцам — прим. ИА REGNUM ) работал».

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «открыть границы» в ответ на решение Европарламента о прекращении переговоров с Турцией по вступлению ближневосточной страны в ЕС.

Читайте также: Эрдоган угрожает открыть границы Турции для беженцев

«Послушайте меня хорошенько. Если пойдете на дальнейшие шаги, эти границы откроются, подумайте об этом», — заявил Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

Решение Европарламента о необходимости прекращения переговоров с Турцией по вопросу вступления страны в ЕС, было принято днем ранее, и вызвало категорическое неприятие в Турции.

Читайте также: «Это ничего не значит!» — Турция не верит, что ЕС не хочет ее принимать

Переговоры о вступлении Турции в Евросоюз идут с 2005 года. 18 марта 2016 года, в ответ на рост числа беженцев из охваченной войной Сирии в страны Западной Европы, между ЕС и Турцией было подписано Миграционное соглашение. Согласно ему, Турция останавливает нелегальную миграцию в Европу со своей территории, а Брюссель обязуется ускорить переговоры по членству Турции в ЕС и облегчить визовый режим. В результате сделки поток беженцев в страны ЕС по «балканскому маршруту» фактически остановлен, но никаких подвижек в отношении смягчения визового режима для турецких граждан сделано не было, переговоры о вступлении в Евросоюз зашли в тупик.