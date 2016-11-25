Киев, 26 ноября, 2016, 00:07 — ИА Регнум. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что вопрос ракетных стрельб в Крыму не затрагивает воздушное пространство России, сообщает пресс-служба украинского СНБО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

По словам Турчинова, суверенное воздушное пространство России в Чёрном море заканчивается посередине Керченского пролива, а в этом районе Украина не планирует проводить ракетные испытания. По его мнению, вся территория к западу от Керченского пролива является суверенным воздушным пространством Украины.

Напомним, 1 и 2 декабря 2016 года Украина вознамерилась провести ракетные стрельбы вблизи побережья Крыма, нарушая все международные правила и соглашения, а также создавая потенциальную опасность для пассажирских и грузовых самолетов.

24 ноября Украина выпустила авиационное уведомление с указанием опасных зон в связи со своими планами ракетных стрельб. Указанные зоны на 12 километров углубляются в воздушное пространство России.

Минобороны России вручило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины ноту протеста из-за планов Киева провести ракетные стрельбы в районе Крымского полуострова.