Донецк, 26 ноября, 2016, 00:06 — ИА Регнум. Съемочная группа российского телеканала «Дождь» выдворена с территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает телеканал RT со ссылкой на министерство государственной безопасности ДНР.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Выдворение

Напомним, телеканал «Дождь» отправил в ДНР свою съемочную группу для создания новостных сюжетов. При этом журналисты заезжали в ДНР со стороны Украины, получив разрешение СБУ.

Сегодня стало известно, что группа не вышла на связь с редакцией. Позднее стало известно, что журналисты задержаны сотрудниками МГБ ДНР.

Теперь выяснилось, что журналисты телеканала «Дождь», граждане РФ Полонский Василий Андреевич и Ерженков Сергей Борисович, выдворены на территорию Российской Федерации за нарушение закона ДНР, регламентирующего журналистскую деятельность на территории республики.

Ведомство сообщает, что сотрудники «Дождя» работали на территории ДНР без соответствующей аккредитации министерства информации ДНР, которая предусмотрена законами республики.

В МГБ пояснили, что журналисты телеканал «Дождь» были приглашены в административное здание МГБ ДНР для дачи объяснений по факту незаконной журналистской деятельности и демонстрации отснятых видеоматериалов. Когда сотрудники ведомства просматривали снятый журналистами материал, было установлено, что он носит необъективный и провокационный характер. В ложном свете отражает социально-экономическую и политическую ситуацию в ДНР.